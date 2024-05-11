Следующая Mazda MX-5 может стать полуэлектрической 

Mazda вывела на рынок «двухдверку» MX-5 в далеком 1989 году, а в 2014-м году эта популярная в своем сегменте модель перешла в актуальное, четвертое по счету поколение. С тех пор MX-5 успела пережить несколько символических обновлений, но вскоре ее ожидает полноценная смена генерации. Чего можно ожидать от этой модернизации рассказали в Австралии.

Портал «Drive» взял интервью у главы отдела маркетинга Mazda Australia Аластера Доака, который пообещал, что будущий MX-5 сохранит черты предшественников и продолжит дарить своему владельцу удовольствие от вождения.

Вместе с тем это заявление сильно противоречит слухам относительно нового поколения родстера.

Концепт-кар Iconic SP

Так, к примеру, несколько авторитетных автомобильных японских газет пишут, что в Mazda рассматривают вариант электрификации MX-5. Если это решение будет принято, то автомобиль со 100-процентной вероятностью лишится механической коробки передач.

Другой вопрос заключается в весе машины. Особенностью MX-5 была ее низкая масса и идеальная развесовка, но добиться ее с объемной литий-ионной батареей будет непросто.

Не исключено, что в качестве основы для машины выступит концепт Iconic SP (на фото выше), представленный в Японии в 2023 году. Шоу-кар был оснащен двухроторным двигателем в сочетании с электромотором и аккумулятором.

Сроки появления новой MX-5 в продаже пока не раскрываются.