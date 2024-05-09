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Новое поколение Mazda CX-5 хотят сделать гибридом

Всё из-за успеха Toyota RAV4 

Текст: Алексей Шмидт
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Несмотря расширение линейки премиальных моделей Mazda не намерена отказываться от своего мирового бестселлера CX-5 и уже работает над новым поколением этого кроссовера. Накануне о нем появились свежие подробности. Как ни странно, пришли они не из Японии, а из Австралии.

Журнал «Drive» опубликовал интервью с главой отдела маркетинга Mazda Australia Аластером Доаком, который подтвердил, что работа над преемником CX-5 уже началась.

Никакие сроки и подробности о машине топ-менеджер не раскрыл, ограничившись скупой фразой: «Автомобиль появится согласно графику»

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Слухи о новом поколении CX-5 ходят уже давно, ведь вторая генерация этого популярного SUV японской марки продается с далекого 2017 года.

Австралийские журналисты считают, что третье поколение CX-5 появится в ближайшие годы и, вероятно, будет продаваться не с традиционными ДВС, а с гибридными силовыми агрегатами.

Не исключено, что одну из таких силовых установок Mazda позаимствует у популярного Toyota RAV4 Hybrid, как это уже происходит с моделью CX-50 в Китае.

Кроме того, у компании есть собственный мягко-гибридный агрегат, сочетающий в себе ДВС и 48-вольтовый стартер-генератор. Сегодня его использует кроссовер CX-60. 

Источник:Drive
Фото:Mazda, BestCarWeb

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