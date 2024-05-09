Возрожденный Mitsubishi Pajero обещает оказаться лучше, чем Land Cruiser

Компания Mitsubishi сняла с конвейера внедорожник Pajero в 2021 году, намекнув, что не собирается выпускать его преемника. Но спустя три года планы японцев несколько изменились. Если верить утечкам из стана автопроизводителя, инженеры «Митсубиши» уже заняты созданием новой генерации «Паджеро», которая увидит свет в 2027 году.

Накануне о проекте стали известны новые подробности, которыми поделились инсайдеры из «Страны восходящего солнца». Если верить информации японских журналистов, в Mitsubishi поставили себе цель с новым Pajero отобрать долю рынка у ни много ни мало Toyota Land Cruiser.

Для этого новый внедорожник будет разработан практически с нуля. Его длина превысит отметку в 5000 мм, а ширина составит порядка 2 метров.

Забирать покупателей у «Ленд Крузера» в Mitsubishi планируют более современным техническим оснащением, а также роскошным интерьером, который будет противоречить философии оригинального Pajero, прославившегося простой, но надежной конструкцией.

В качестве двигателя для машины рассматривается гибридная силовая установка собственной разработки, а не альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Работы над ней ведутся параллельно с проектом внедорожника.

Официальная премьера нового Pajero может состояться в конце 2026 года.