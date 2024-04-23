Новый кросс-купе Renault и Dacia близок к дебюту

Бюджетный суббренд Renault из Румынии, известный как Dacia, известен тем, что выпускает недорогие и практичные автомобили. Но вскоре ассортимент этой компании станет более разнообразным, ведь она собирается выпустить новый кросс-купе, который заменит Renault Arkana.

По информации издания «Motors Actu», премьера купеобразного вседорожника состоится через несколько лет. Машина получит традиционный для сегмента дизайн с покатой линией крыши и окажется близка по внешнему виду к концепт-кару Dacia Bigster образца 2021 года.

Спереди и сзади автомобиль будет выделяться наличием Y-образной оптики, ставшей одной из фирменных черт, в том числе нового Renault Duster, а также массивным обвесом из неокрашенного пластика.

Технические характеристики кроссовера засекречены, но, скорее всего, машина будет предлагать широкий спектр силовых агрегатов. В них практически наверняка войдут два электрифицированных бензиновых мотора, «мягкий» гибрид с 48-вольтовым стартер-генератором, а также подключаемая гибридная силовая установка.

Для тех, кто ищет более экологичную альтернативу, предложат вариант BiFuel, способный работать на сжиженном газе.

Появления нового купеобразного «паркетника» Dacia, который на некоторых рынках будут продавать под брендом Renault, ждут в 2026 году.