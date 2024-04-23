Suzuki готовит сразу две премьеры – Swift Sport и Wagon R 

Вслед за премьерой нового поколения модели Swift компания Suzuki готовится к дебюту спортивной модификации этого автомобиля с приставкой Sport.

Но параллельно состоится еще одна важная презентация для японского рынка – новый Wagon R. Об обоих проектах рассказал местный журнал «BestCarWeb».

Новый Swift Sport будет представлять собой компактный хэтчбек, которому предстоит отличаться от обычного «Свифт» более продвинутым внешним обликом с аэродинамическими доработками, специальными настройками подвески, а также форсированной силовой установкой.

В ее основу ляжет 1,4-литровый турбомотор, работающий в паре с электрическим довеском (48-вольтовый стартер-генератор).

Что касается второй ближайшей премьерой «Сузуки» в лице нового Wagon R, то подробностей о ней пока не так много.

Считается, что машину построят на новой платформе, которая будет адаптирована для электромобилей. Кроме того, инсайдеры пишут, что автомобиль получит раздвижные двери.

Официальный дебют нового Suzuki Swift Sport и Suzuki Wagon R запланирован на лето 2024 года.