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«За рулем» рассказал, что нужно делать в случае включения индикатора низкого давления масла

Самое важное – постараться как можно быстрее остановиться

Текст: Алексей Шмидт
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Включение лампочки на приборной панели о низком давлении масла может сигнализировать о целом ряде проблем, которые в конечном счете приведут к скорой кончине двигателя. Среди них: низкий уровень масла в карьере, утечки, пробои прокладки и даже отказ маслонасоса.

Журнал «За рулем» дал совет автомобилистам, что нужно делать, в случае включения такого индикатора. 

По словам эксперта российского портала Михаила Колодочкина, первое, что нужно сделать: это как можно быстрее остановить машину, включить аварийную сигнализацию, постараться убрать автомобиль с проезжей части и заглушить двигатель. 

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Какой бы не оказалась проблема, по которой мотор лишился достаточного уровня масла, продолжать движение без этой смазочной жидкости нельзя, так что следующим шагом специалист назвал вызов эвакуатора.

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Если низкий уровень масла произошел не по причине пробоя картера, выбитой пробки или других механических повреждений, о чем могут свидетельствовать потеки и лужи на асфальте, то можно попробовать долить масло и продолжить движение, но с большой осторожностью.

Впрочем, если индикатор не погаснет, то прямой дорогой для машины будет только сервис. 

Источник:За Рулем

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