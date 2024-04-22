«За рулем» рассказал, что нужно делать в случае включения индикатора низкого давления масла

Включение лампочки на приборной панели о низком давлении масла может сигнализировать о целом ряде проблем, которые в конечном счете приведут к скорой кончине двигателя. Среди них: низкий уровень масла в карьере, утечки, пробои прокладки и даже отказ маслонасоса.

Журнал «За рулем» дал совет автомобилистам, что нужно делать, в случае включения такого индикатора.

По словам эксперта российского портала Михаила Колодочкина, первое, что нужно сделать: это как можно быстрее остановить машину, включить аварийную сигнализацию, постараться убрать автомобиль с проезжей части и заглушить двигатель.

Какой бы не оказалась проблема, по которой мотор лишился достаточного уровня масла, продолжать движение без этой смазочной жидкости нельзя, так что следующим шагом специалист назвал вызов эвакуатора.

Если низкий уровень масла произошел не по причине пробоя картера, выбитой пробки или других механических повреждений, о чем могут свидетельствовать потеки и лужи на асфальте, то можно попробовать долить масло и продолжить движение, но с большой осторожностью.

Впрочем, если индикатор не погаснет, то прямой дорогой для машины будет только сервис.