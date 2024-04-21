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Как далеко можно проехать на пустом колесе

Спойлер – у такого решения есть целый список неприятных последствий

Текст: Алексей Шмидт
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Спущенное колесо – быстрый способ испортить себе день. Замена его самостоятельно, либо ожидание помощи на дороге, могут оказаться мучительными, так что некоторые рискуют и пытаются доехать своим ходом до ближайшей «шиномонтажки». Но насколько далеко можно уехать на совершенно пустом колесе, не нанеся шине, колесному диску и самому автомобилю вред, разбирался Daily-Motor.Ru?

Диски/колеса автомобиля, на которые надеты резиновые покрышки, не предназначены для того, чтобы нести на себе весь вес автомобиля. 

Езда на спущенном колесе почти наверняка испортит обод. Он нагреется, после чего: либо треснет во время движения, либо расплавится настолько, что все равно потребует замены. Причем чем дальше будет расстояние поездки и скорость, тем фатальнее будут повреждения.

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Когда ситуация требует необходимости ехать на полностью спущенном колесе, важно помнить, что торможение и управляемость машины будут совершенно непредсказуемыми и в какой-то момент покрышка просто слетит с колесного диска, что очень опасно.

Если попытаться ехать таким образом в течение длительного времени, это также может повредить дифференциал автомобиля, что приведет к огромному счету за ремонт. 

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Но есть одно важное исключение – шины Run Flat. Они изготовлены из более толстой и прочной резины и спроектированы таким образом, что позволяют проехать еще около 80-100 километров со скоростью до 80 км/ч даже после того, как они проколоты и больше не держат воздух. Впрочем, сразу после этого они почти наверняка потребуют замены, а стоят такие шины совсем недешево. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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