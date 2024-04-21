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Новый Mitsubishi Pajero может оказаться близнецом внедорожника Nissan Patrol (Y63)

Они бросят вызов семейству Toyota Land Cruiser

Текст: Алексей Шмидт
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В начале этого года поползли слухи о том, что Mitsubishi собирается возродить свой знаменитый внедорожник Pajero. Впоследствии эту информацию подтвердили авторитетные источники, обладающие инсайдерскими данными, заявившие, что машина воскреснет в новом для себя амплуа – роскошный SUV.

Теперь же в Сети начала активно обсуждаться сведения, что новый «Паджеро» вполне может оказаться близнецом свежего Nissan Patrol (Y63).

Как пишет австралийский портал «CarsGuide», Mitsubishi и Nissan хотят объединить усилия, сделав ставку на новомодный формат бейдж-инжиниринга.

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Обе компании намерены бросить вызов Toyota с ее «Ленд Крузерами», разработав внедорожник Pajero и Patrol нового поколения на единой платформе. Такое решение позволит им сэкономить на расходах за счет использования одинаковых платформ и технологий.

Обе машины позиционируются как роскошные «вездеходы». Но если Nissan Patrol (Y63) позаимствует у Infiniti QX80 мотор V6 с двойным «наддувом», то Mitsubishi Pajero нового поколения получит собственную гибридную силовую установку. 

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Прокомментировать эти слухи попросили представителя Mitsubishi, который не подтвердил, но и не опроверг опубликованный инсайдерский «слив», заявив следующее:

«У нас есть общая платформа и, очевидно, это наше преимущество. Когда вы спрашиваете меня о Pajero на базе Nissan Patrol, я не могу это комментировать. Но скажу так: если мы это сделаем, то Mitsubishi будет стремиться сохранить собственное ДНК в этом проекте». 

Источник:CarsGuide

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