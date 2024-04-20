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Новый электрический кроссовер BMW, который заменит iX3: как он может выглядеть

Премьера – в следующем году

Текст: Алексей Шмидт
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Баварский автогигант BMW уже долгое время тестирует свой новый электрический кроссовер, которому предстоит выделяться на фоне остальных автомобилей компании нетривиальным дизайном. Машина войдет в новое семейство, известное как Neue Klasse, и станет его первенцем. 

Как может выглядеть новый «батарейный» SUV немецкой марки продемонстрировали дизайнеры из студии «SRK-Designs», опубликовавшие первое изображение такого автомобиля.

Создавая рендер преемника iX3 художники черпали вдохновение с концепта Neue Klasse (на фото выше), а также использовали шпионские фотографии прототипов серийной модели. 

Внешне машине предстоит оказаться близкой к актуальному BMW iX, но получить более оригинальные дизайнерские решения вроде близко посаженных фирменных «ноздрей», сложного по конструкции бампера и необычной оптики со светодиодными штрихами, которые повторяют рисунок фар прототипа. 

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Ранее BMW показала тизер салона этой модели, который демонстрировал «парящий» пятиугольный сенсорный дисплей на центральной консоли и оранжевые подголовники передних кресел.

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Технические характеристики сменщика BMW iX3 пока засекречены. По слухам, машине достанутся небольшие и легкие тяговые батареи нового поколения, которые позволят машине проезжать без подзарядки до 800 километров. 

Презентация нового электрического SUV баварского бренда состоится в 2025 году. 

Фото:SRK Designs

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