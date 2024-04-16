Седан-версия Suzuki Swift перейдет в четвертое поколение: подробности

Компания Suzuki представила новое поколение хэтчбека Swift в конце 2023 года, но у этой модели параллельно существует еще и вариант в кузове седан. Раньше он звался Swift Sedan, но сейчас известен как Dzire. Как и родственная 5-дверка эта модель должна пережить переход в новую, четвертую по счету генерацию. Накануне о нем появились свежие подробности.

Как пишет издание «IndiaCarNews», следующее поколение Suzuki Dzire изменится внешне. Машине достанутся другие передние крылья и дверные ручки, повторяющие дизайн нового хэтчбека Swift.

Седан будет выделяться на фоне предшественника переделанной решеткой радиатора с дополнительными хромированными вставками, более прямой линией крыши, новым задним стеклом и фонарями, а также плоским дизайном багажника, который обещает увеличиться в объеме.

Ожидается, что дизайн салона Dzire будет копировать новый Swift, но сможет отличиться более матовыми вставками имитации алюминия и дерева.

Что касается пространства под капотом, то там стоит ждать появления современного 1,2-литрового бензинового 3-цилиндрового мотора Z12E мощностью 82 лошадиные силы и 108 Нм. Связку ему составит довесок в виде стартер-генератора на 3,1-силы.

Дебют нового Suzuki Dzire запланирован на осень 2024 год.