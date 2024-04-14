Новый купе-кроссовер Toyota за 865 тысяч рублей получил экспортное название

Не так давно компания Toyota начала продавать в Индии новый кроссовер Urban Cruiser Taisor, который стал самым доступным кросс-купе в гамме компании. Машину спроектировали на базе купеобразного «паркетника» Suzuki Fronx и оценили ее в 774 тысячи местных рупий (865 тысяч рублей).

Накануне выяснилось, что продавать автомобиль собираются не только на индийском рынке, но и за его пределами. Более того, в других странах машина получит альтернативное название.

По информации издания «Autocarindia», вместо имени Urban Cruiser Taisor самый дешевый купе-кроссовер Toyota на экспортных рынках будет именоваться как Starlet Cross. На первых порах машину собираются предлагать в Южной Африке, но затем хотят расширить географию ее сбыта.

Ожидается, что Starlet Cross будет отличаться от индийского Urban Cruiser Taisor наличием под капотом только 1,5-литрового бензинового мотора K15B, тогда как оригинальный кроссовер использует более современные 1,2-литровый бензиновый «атмосферник» и литровый турбобензиновый агрегат.

Что касается мотора K15B, то сегодня им оснащается рамный внедорожник Suzuki Jimny, в котором этот двигатель выдает 105 лошадиных сил и 134 Нм крутящего момента.

Сроки появления нового кросс-купе Toyota в Южной Африке пока не обозначены, но, скорее всего, их появление там вопрос нескольких месяцев.