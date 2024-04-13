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Истинный Chevrolet Trailblazer скоро обновится: как будет выглядеть реформенный рамный внедорожник

Машина сменит дизайн и получит модернизированный мотор

Текст: Алексей Шмидт
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С 2021 года в России Chevrolet Trailblazer известен как компакт-кроссовер, но на других рынках, включая Латинскую Америку, Ближний Восток и Азию машина по-прежнему продается в виде классического рамного внедорожника. Не так давно рестайлинг пережил его соплатформенник – пикап Chevrolet S10, а теперь аналогичное обновление ждет и Trailblazer.

Дизайнер «Canal Carros» на YouTube взял за основу фотографии нового S10 и нарисовал на их основе рендеры нового Trailblazer. На получившихся изображениях рамный внедорожник предстал в заметно преобразившемся виде.

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Основные изменения произошли спереди, где появилась современная «диодная» оптика, капот с другими выштамповками, новая ячеистая решетка радиатора и модернизированный бампер.

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Боковины машины остались прежними, а корму на рендерах не показали, но, скорее всего, как и в S10 никаких перемен в ней ждать не стоит. 

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Модернизация должна затронуть и салон внедорожника, где практически наверняка появится цифровая приборная панель и новая мультимедийная система с 11-дюймовым дисплеем.

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Механически машина окажется копией пикапа Chevrolet S10, а значит получит под капот обновленный 2,8-литровый турбодизель, генерирующий 207 лошадиных сил. Ассистировать ему предстоит 8-ступенчатому «автомату», заимствованному у пикапа Colorado. 

Премьера нового Chevrolet Trailblazer в Бразилии состоится в июне, после чего машину начнут продавать как в Латинской Америке, так и на других привычных для внедорожника рынках.

Фото:Canal Carros

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