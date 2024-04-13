Корейские дизайнеры сняли с нового Hyundai Palisade камуфляж 

Ни для кого не секрет, что одной из самых перспективных новинок компании Hyundai на ближайшие годы является проект нового поколения флагманского кроссовера Palisade. Машина увидела свет в 2018 году, и даже какое-то время успела поприсутствовать официально на российском рынке. Весной 2022 года корейцы обновили этот вседорожник, а в 2025-м готовы представить его вторую генерацию.

Как может выглядеть реформенный Palisade продемонстрировали дизайнеры портала «NYMammoth», которые взяли за основу закамуфлированный прототип машины, заснятый на парковке, а затем с помощью фотошопа очистили его кузов от маскировки.

Как видно на получившихся рендерах, новый «Палисад» ждет кардинальный редизайн. Машине достанется полностью новая передняя часть кузова, ставшая более брутальной, с полностью пересмотренной оптикой, а также другой решеткой радиатора и бампером.

Капот расположится выше, чем был в предшественнике модели, а боковины поменяют выштамповки.

Переделке подвергнется даже корма. Там изменится конструкция пятой двери, бампер, а задние фонари получат новую «начинку».

Никаких технических подробностей о машине пока нет, но, скорее всего моторную гамму автомобиля расширят несколькими гибридными исполнениями.

Они дополнят текущие варианты кроссовера с 3,8-литровым атмосферным V6 на 295 «сил» и 2,2-литровый турбодизелем мощностью 202 л.с.

Презентация нового Hyundai Palisade состоится примерно через год.