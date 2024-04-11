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Заявка на премиум: дизайнер показал как может выглядеть возрожденный Mitsubishi Pajero

Его видят конкурентом Land Rover

Текст: Алексей Шмидт
pajero 2027

Начало 2024 года ознаменовалось слухами о том, что в Mitsubishi рассматривают возможность возрождения своей знаменитой модели Pajero. На первых порах инсайдеры писали, что машина может получить платформу Mitsubishi L200 (Triton), но впоследствии появилась информация о смены направления проекта. 

Отныне он заявлен как премиальный вседорожник, который бросит вызов Range Rover. Как может выглядеть новый «Паджеро» пофантазировал дизайнер из Малайзии «Theottle».

На рендерах новый Pajero предстал в виде большого кроссовера, дизайн которого перекликается с актуальной генерацией «паркетника» Outlander, а также новым Infiniti QX80. И неспроста. 

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Дело в том, что в основу нового «Паджеро» должна лечь как раз тележка «Аутлендера». Причем его гибридного варианта PHEV. 

Вместе с платформой у этого семейного кроссовера новый Pajero позаимствует и силовой агрегат. Это гибрид на базе 2,4-литрового бензинового 4-цилиндрового агрегата, связанного с электрическим двигателем. 

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Машина должна оказаться крупной и превысить в длину отметку в пять метров, а также получить ширину кузова около двух метров.

Показать автомобиль обещают ориентировочно в конце 2026 – начале 2027 года. 

Фото:Theottle

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