Заявка на премиум: дизайнер показал как может выглядеть возрожденный Mitsubishi Pajero

Начало 2024 года ознаменовалось слухами о том, что в Mitsubishi рассматривают возможность возрождения своей знаменитой модели Pajero. На первых порах инсайдеры писали, что машина может получить платформу Mitsubishi L200 (Triton), но впоследствии появилась информация о смены направления проекта.

Отныне он заявлен как премиальный вседорожник, который бросит вызов Range Rover. Как может выглядеть новый «Паджеро» пофантазировал дизайнер из Малайзии «Theottle».

На рендерах новый Pajero предстал в виде большого кроссовера, дизайн которого перекликается с актуальной генерацией «паркетника» Outlander, а также новым Infiniti QX80. И неспроста.

Дело в том, что в основу нового «Паджеро» должна лечь как раз тележка «Аутлендера». Причем его гибридного варианта PHEV.

Вместе с платформой у этого семейного кроссовера новый Pajero позаимствует и силовой агрегат. Это гибрид на базе 2,4-литрового бензинового 4-цилиндрового агрегата, связанного с электрическим двигателем.

Машина должна оказаться крупной и превысить в длину отметку в пять метров, а также получить ширину кузова около двух метров.

Показать автомобиль обещают ориентировочно в конце 2026 – начале 2027 года.