Эксперт: новое поколение батарей для электрокаров сделает их опасными и ненадежными

Многие потенциальные покупатели электромобилей не переходят на такой вид машин, дожидаясь момента, когда для них разработают новый, более производительный вариант тяговых батарей.

Работы над ними ведутся и близки к завершению. Однако как минимум один человек из этой сферы считает, что новая технология может обернуться для многих автопроизводителей проблемами с безопасностью.

Основатель крупнейшего в мире поставщика литий-ионных аккумуляторов (компания CATL) Робин Цзэн, также являющийся гендиректором этой фирмы, заявил, что твердотельные батареи окажутся непрактичными и небезопасными. А еще, по его мнению, технология таких аккумуляторов ненадежна и не обладает должной долговечностью.

Напомним, что как раз твердотельные батареи рассматриваются автопроизводителями (в том числе Toyota) как «священный Грааль» в мире электрокаров. Аккумуляторы должны позволить в значительной степени увеличить запас хода «электричек», а также обеспечить их ускоренную зарядку.

Кроме того, ожидается, что они будут дешевле, чем литий-ионные батареи, что повысит доступность электромобилей, а значит устранит еще один ключевой барьер для таких машин со стороны потенциальных покупателей.