Автомеханик рассказал, как можно «взорвать» двигатель простой заменой масляного фильтра

Двигатель автомобиля нуждается в периодическом обслуживании. Оно подразумевает регулярную замену моторного масла, вместе с которым меняется и масляный фильтр.
Процедура является простой и хорошо отработанной как среди автомехаников, так и тех, кто делает это самостоятельно. Но невнимательность при ее проведении может быть чревата тем, что двигатель машины выйдет из строя и потребует дорогостоящего ремонта.
Опытный автомеханик из США Скотти Килмер, известный своими провокационными роликами на YouTube, выпустил новое видео, в котором посоветовал владельцам автомобилей внимательно присматриваться к тому, как в их машинах меняют масляные фильтра.
По словам эксперта, на кромке масляного фильтра предусмотрена резиновая прокладка. Ее не всегда видно, но она есть. И порой эта резинка может застрять со стороны двигателя, когда механик снимает фильтр. Это часто приводит к такой проблеме, которую называют «двойной прокладкой».
Она заключается в том, что между двигателем и масляным фильтром появляется сразу две склеенные прокладки (старая и та, которая расположена на конце нового масляного фильтра). И это приводит к слабому уплотнению между мотором и фильтром, а значит делает его подверженным утечкам:
Механик посоветовал всегда проверять, отошла ли прокладка со старым фильтром от двигателя прежде, чем устанавливать новый. Если этого не произошло, то нужно подождать, пока мотор остынет, а затем снять эту резинку путем скручивания.