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Автомеханик рассказал, как можно «взорвать» двигатель простой заменой масляного фильтра

Классическая ошибка может привести к дорогостоящему ремонту машины

Текст: Михаил Романченко
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Двигатель автомобиля нуждается в периодическом обслуживании. Оно подразумевает регулярную замену моторного масла, вместе с которым меняется и масляный фильтр.

Процедура является простой и хорошо отработанной как среди автомехаников, так и тех, кто делает это самостоятельно. Но невнимательность при ее проведении может быть чревата тем, что двигатель машины выйдет из строя и потребует дорогостоящего ремонта.

Опытный автомеханик из США Скотти Килмер, известный своими провокационными роликами на YouTube, выпустил новое видео, в котором посоветовал владельцам автомобилей внимательно присматриваться к тому, как в их машинах меняют масляные фильтра. 

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По словам эксперта, на кромке масляного фильтра предусмотрена резиновая прокладка. Ее не всегда видно, но она есть. И порой эта резинка может застрять со стороны двигателя, когда механик снимает фильтр. Это часто приводит к такой проблеме, которую называют «двойной прокладкой». 

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Она заключается в том, что между двигателем и масляным фильтром появляется сразу две склеенные прокладки (старая и та, которая расположена на конце нового масляного фильтра). И это приводит к слабому уплотнению между мотором и фильтром, а значит делает его подверженным утечкам:

«Я видел, как клиенты сами меняли масло, допускали эту ошибку и затем «взрывали» свой двигатель. Две гайки могут быть лучше, чем одна, но с двумя прокладками это не работает».

Механик посоветовал всегда проверять, отошла ли прокладка со старым фильтром от двигателя прежде, чем устанавливать новый. Если этого не произошло, то нужно подождать, пока мотор остынет, а затем снять эту резинку путем скручивания. 

Фото:Скотти Килмер/YouTube

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