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Suzuki Swift отмечает юбилей: взгляните, как круто его рекламировали в 2000-х

Никаких цифр, только хардкорная гонка через встречный поток

Текст: Алексей Шмидт
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Ровно 20 лет назад компания Suzuki выпустила на рынок модель Swift, ставшую мировым бестселлером. В зависимости от рынка машину называли по-разному, но всякий раз речь шла об автомобиле, который может похвастаться компактными размерами, маневренностью, неприхотливостью и выносливостью. 

В честь юбилея «Свифт» в Сети решили вспомнить, как его рекламировали в начале 2000-х – в эпоху, когда зрители не были столь чувствительны, как сейчас.

В ролике 2004 года показано третье поколение Swift, с которым машине достались удлиненные горизонтальные фары. Их основные контуры сегодня можно увидеть в самой новой генерации модели образца 2024 года. 

Сюжет рекламы строится на том, что супружеская пара за рулем «Свифтов» соревнуется в том, кто вернется домой первым. Причем делается это на оживленных городских улицах с обилием трафика и явным нарушением ПДД.

Представить такой ролик в нынешние времена – сложно. Реклама постепенно лишается эмоционального окраса и вместо этого начинает эксплуатировать бессмысленные маркетинговые сообщения, сопровождаемые данными о расходе топлива и экологичности. 

Что самое забавное, около трех лет назад Suzuki решила повторить этот клип, но сделала его более политкорректную версию.

Теперь в рекламе две супружеские пары участвуют в гонке по улицам, полностью лишенным дорожного движения. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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