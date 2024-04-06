Новое поколение Mitsubishi Pajero уже в работе: внедорожник вернется, но сильно изменится

Внедорожник Mitsubishi Pajero имеет немало поклонников во всем мире. Машину ценят за способности, демонстрируемые на бездорожье, а также за отличную надежность и неприхотливость. Недавно выяснилось, что японцы хотят вернуть эту модель в строй, да еще и в неожиданном формате.

Инсайдеры из «страны восходящего солнца» пишут, что руководству Mitsubishi позарез нужен премиальный внедорожник, который мог бы стать для компании чем-то вроде Range Rover для британского Land Rover. И популярное название Pajero как ни что другое отлично подходит для того, чтобы привлечь к такой машине внимание покупателей.

Никаких подтвержденных сведений о том, чего можно ждать от нового «Паджеро» пока нет, но ходят слухи, что автомобиль спроектируют на архитектуре гибридного кроссовера Outlander PHEV.

Вместе с шасси внедорожник позаимствует у городского «паркетника» и силовую установку, представляющую собой 2,4-литровую бензиновую «четверку», агрегатированную электромотором.

Длина внедорожника может достигнуть 5 метров, а ширина оказаться близка к двум метрам.

Премьеру новый Pajero должен справить ближе к 2027 году.