Если бы Suzuki Jimny стал пикапом, он бы выглядел примерно так

Рамный внедорожник Suzuki Jimny сегодня продается как в 3-дверной, так и 5-дверной конфигурациях. У машины есть коммерческая версия с грузовым отсеком, но продается она только в Японии.

Независимый дизайнер с ником «Theottle» решил пофантазировать на этот счет и создал рендеры «Джимни», который представляет собой не рамный вездеход, а полноценный пикап с двойной кабиной.

В основу изображений легла пятидверная модификация Jimny. Но даже длины ее колесной базы оказалось недостаточно для того, чтобы уместить в машине виртуальную грузовую платформу, так что дизайнеру пришлось увеличить расстояние между осями по сравнению с внедорожником.

Внешне получившийся автомобиль перекликается со стандартной моделью, но сзади выделяется не только наличием кажущегося вместительным грузового отсека, а еще другими фонарями, напоминающими Jeep Gladiator, а также бампером с встроенными ступенями.

Вероятность того, то такая конфигурация Suzuki Jimny увидит свет минимальна. Учитывая изменения, внесенные в конструкцию кузова и шасси на рендерах, проект пикапа окажется для Suzuki слишком дорогим, и учитывая нишевость этого сегмента небольшая компания не возьмет на себя такие риски.

Что касается оригинального внедорожника Jimny, то у него все более чем хорошо. Машина пользуется высоким спросом и в середине 2024 года должна пережить плановое обновление, которое может привнести в ее оснащение более экологичные и, возможно, мощные агрегаты.