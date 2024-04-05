Dacia/Renault выпустит купе-версию кроссовера Duster

В прошлом году Dacia (входит в состав Renault) представила новое поколение бюджетного кроссовера Duster. «Паркетник» изменился внешне и стал более технологичным, переехав на другую платформу. Вместе с тем, примерно тогда же в прессе заговорили о модификации этой модели, предназначенной для молодежи. Ее главной «фишкой» должна была стать купеобразная линия крыши.

Накануне в Сети появилось изображение, демонстрирующее возможный дизайн такой модели Renault/Dacia. Визуализацию подготовили дизайнеры французского портала «AutoPlus».

На картинке показан кроссовер, который мало чем похож на новый Duster. У него другая и более современная передняя часть кузова, боковины, лишенные утилитарного пластикового обвеса, а также покатая линия крыши, намекающая на спортивные возможности.

Французы пишут, что автомобиль будет основан на новом Duster (и платформе CMF-B), но появится в рамках перспективного проекта C-Neo. Кроссовер должен оказаться немного длиннее своего прародителя, то есть более 4,34 метра, но при этом потерять определенное количество свободного пространства над головой задних пассажиров.

Объем его багажного отделения может составить около 472 литров, а под капотом расположиться литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом или 1,2-литровый 130-сильный агрегат, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором.

Renault Duster 3 поколения

По словам инсайдеров, проект разработки бюджетного купе-кроссовера движется полным ходом и должен быть доведен до финальной точки ближе к 2026 году. Продавать его в зависимости от рынка будут как под маркой Dacia, так и Renault.