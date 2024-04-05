Skoda вывела на тесты новый 4-метровый кроссовер: фото

Чешский автопроизводитель Skoda намерен увеличить свое присутствие в сегменте субкомпактных «паркетников» и готовит новую модель, которая должна появиться на рынках развивающихся стран к концу 2024 года. Накануне тестовый прототип этой модели впервые запечатлели во время испытаний на общественных дорогах.

Безымянный вседорожник, длина которого составит около 4 метров, может получить одно из следующих имен: Kwiq, Kyroq, Kymaq, Kariq или Kylaq. Все они были выбраны участниками конкурса от Skoda и претендуют на то, чтобы стать названием для нового чешского «паркетника».

Как можно заметить на первых снимках, машине достанется минималистичный экстерьер с раздельными светодиодными фарами, характерной «шкодовской» радиаторной решеткой, а также необычным бампером.

Сзади кроссовер похож на родственный VW Taigun с С-образными светодиодными задними фонарями, но указатели поворота и фонари заднего хода, похоже, оснащены галогеновыми лампочками.

Тестовый кроссовер ездит на стальных колесах, облаченных в чехлы и ему недостает омывателя и стеклоочистителя сзади.

Технические характеристики нового кроссовера Skoda пока засекречены, но ходят слухи, что под капотом машины расположится литровый бензиновый турбомотор на 113 лошадиных сил и 178 Нм крутящего момента. Связку ему составит 6-скоростная «механика» или 6-диапазонный «автомат».