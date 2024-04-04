Что делать, если землетрясение застало вас в машине

Вчера утром Тайвань сильно пострадал от мощного землетрясения магнитной 7,4 балла. Многих оно застало врасплох. В частности тех людей, которые оказались в этот момент за рулем своих автомобилей.

Как правильно реагировать, когда подземные толчки начались, но вы находитесь в дороге, рассказало автомобильное издание «Jalopnik» со ссылкой на геологическую службу США, а также на спасательную организацию, работающую в Канаде.

Эксперты советуют съехать с дороги и остановить машину подальше от любых эстакад, столбов и деревьев, а также ни в коем случае не останавливаться на мостах, если это кажется небезопасным.

Канадская организация по спасению дает более подробные рекомендации, как вести себя за рулем во время землетрясения. Вот как они выглядят:

1) Припаркуйтесь ближе к обочине дороги и установите стояночный тормоз. Избегайте остановки под эстакадами или линиями электропередач, на мостах, или рядом с дорожными знаками/конструкциями, которые могут упасть на машину.

2) Если на автомобиль упала линия электропередач или рядом, не выходите из машины и не прикасайтесь к металлическим предметам внутри, таким как пряжка ремня безопасности, рулевое колесо или дверная ручка – это может привести к удару током. Вместо этого оставайтесь на месте и позвоните спасателям, а затем положите руки на колени, и терпеливо ждите помощи.

3) Если вы едете по прибрежной дороге, настройте навигатор на дорогу подальше от этого места, имея в виду, что в случае цунами поток может достигнуть расстояния до 15 километров от побережья вглубь страны.

4) Всегда имейте запас топлива. Если произойдет отключение электричества, автозаправочные станции перестанут выдавать топливо. Либо всегда старайтесь держать бак заполненным хотя бы на четверть.

5) Не забывайте про необходимость иметь в багажнике аптечку первой помощи, а также знака аварийной остановки, который позволит сделать автомобиль более заметным на дороге.