Бизнесмен прождал оплаченный гиперкар Mercedes-AMG One семь лет

Чтобы купить лимитированный гиперкар, который создан с использованием технологий Формулы-1, отправиться в ближайший дилерский центр недостаточно.

Вместо этого потенциальному обладателю такой машины придется пройти что-то вроде собеседования. И если все закончится хорошо, то ему дадут возможность оплатить полную сумму, хотя и это не гарантирует, что машина доберется до него в обозримом будущем.

Примерно такая история приключилась с бизнесменом из Португалии Луисом Феррейра Пинту, которому пришлось прождать свой предзаказанный гиперкар Mercedes-AMG One целых семь лет. Он выложил за машину 3 миллиона евро (почти 300 миллионов рублей) и терпеливо ждал доставки автомобиля.

Впрочем, время ожидания оказалось не самым проблемным в покупке AMG One. По словам владельца этой машины, получившего ее 15 марта, ему пришлось 3 месяца вести переговоры с Mercedes, чтобы доказать намерение сохранить эту машину в коллекции и не перепродавать ее в краткосрочной перспективе.

Для этого он несколько раз летал в Швейцарию, где встречался с представителями компании. Встречи носили настолько секретный характер, что на них было запрещено брать телефоны или даже часы.

Напомним, Mercedes-AMG One выпущен в 275 экземплярах. Автомобиль спроектирован с использованием наработок компании, которые она применяла в Формуле-1. Максимальная мощность гиперкара составляет 1063 лошадиные силы, а его пиковая скорость превышает отметку в 350 километров в час.