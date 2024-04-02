Skoda выпустит «заряженный» кроссовер Kodiaq RS

Второе поколение флагманского кроссовера Skoda, известного под именем Kodiaq, было представлено осенью прошлого года. С тех пор ходили слухи, что у этой модели, как и у ее первой итерации, будет «заряженная» версия с литерой RS, но сроки появления такого исполнения не назывались.

Накануне глава австралийского офиса «Шкоды» не только подтвердил намерения марки выпустить «горячий» Kodiaq, но еще и назвал предварительные сроки дебюта автомобиля.

Новое поколение Kodiaq RS увидит свет в середине этого года, но до австралийского рынка доберется только в 2025-м.

«Заряженный» паркетник будет отличаться от обычного Kodiaq второй генерации дополнительным аэрообвесом, а также затемненными элементами декора и наличием шильдиков RS на кузове.

Технические характеристики автомобиля еще не подтверждены, но наиболее вероятным кандидатом на место в подкапотное пространство кроссовера является новая версия мотора VW мощностью 265 лошадиных сил и знакомый владельцам Skoda 4-цилиндровый 2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом.

Связку мотору составит 7-скоростная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями, а также система полного привода.