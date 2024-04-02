Стало известно, как нужно выбирать кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross на вторичном рынке

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross многие раньше считали неоправданно дорогим. Но с недавнего времени такие машины стали пользоваться гораздо более высоким спросом среди покупателей. В первую очередь это связано с тем, что неожиданным образом они сравнялись по цене с многими конкурентами и даже оказались дешевле некоторых популярных аналогов.

Как правильно выбирать Eclipse Cross на «вторичке» рассказал эксперт издания «За Рулем» Сергей Зиновьев. По словам специалиста, сегодня имея в кармане сумму в 1,6 миллиона рублей вполне можно расчитывать на приличную «шестилетку», пробег которой составляет до 100 тысяч километров.

Подыскивая такую машину журналист ведущего российского автомобильного издания советует обратить внимание на ее потенциальные недостатки в виде низкого дорожного просвета (всего 18 см), а также полуторалитрового турбомотора.

Впрочем, если пробег машины будет до 100 тысяч км, то беспокоиться о том, что «наддувный» двигатель быстро выйдет из строя не стоит. Ровно как и не будет серьезных оснований переживать за работоспособность бесступенчатого вариатора.

Для тех, кто желает не рисковать, существуют версии Eclipse Cross с МКПП, но найти их на «вторичке» практически невозможно. То же самое касается и варианта с дизельным мотором, работающим в паре с гидротрансформатором (классическая АКПП), ведь такие машины на нашем рынке официально не продавались.