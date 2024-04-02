ДомойАвтоновости сегодняСтало известно, как нужно выбирать кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross на вторичном рынке

Стало известно, как нужно выбирать кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross на вторичном рынке

Он круче, чем Outlander

Текст: Алексей Шмидт
2018 mitsubishi Eclipse Cross ES red suv 1001x565 1

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross многие раньше считали неоправданно дорогим. Но с недавнего времени такие машины стали пользоваться гораздо более высоким спросом среди покупателей. В первую очередь это связано с тем, что неожиданным образом они сравнялись по цене с многими конкурентами и даже оказались дешевле некоторых популярных аналогов.

Как правильно выбирать Eclipse Cross на «вторичке» рассказал эксперт издания «За Рулем» Сергей Зиновьев. По словам специалиста, сегодня имея в кармане сумму в 1,6 миллиона рублей вполне можно расчитывать на приличную «шестилетку», пробег которой составляет до 100 тысяч километров.

2018 mitsubishi eclipse cross es 4dr crossover 059 large

Подыскивая такую машину журналист ведущего российского автомобильного издания советует обратить внимание на ее потенциальные недостатки в виде низкого дорожного просвета (всего 18 см), а также полуторалитрового турбомотора.

Впрочем, если пробег машины будет до 100 тысяч км, то беспокоиться о том, что «наддувный» двигатель быстро выйдет из строя не стоит. Ровно как и не будет серьезных оснований переживать за работоспособность бесступенчатого вариатора. 

mitsubishi eclipse cross rear quarter static

Для тех, кто желает не рисковать, существуют версии Eclipse Cross с МКПП, но найти их на «вторичке» практически невозможно. То же самое касается и варианта с дизельным мотором, работающим в паре с гидротрансформатором (классическая АКПП), ведь такие машины на нашем рынке официально не продавались. 

Источник:За Рулем

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+