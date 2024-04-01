У нового Renault Clio будет сразу две платформы: обычная и электрическая

Если главной премьерой компании Renault в 2024 году считается кроссовер Renault 4, то в 2025-й можно считать годом нового Clio. Знаменитый французский хэтчбек готовится перейти в шестое поколение, о котором накануне появились любопытные подробности.

Согласно информации, опубликованной испанским изданием «Motor», в Renault собираются использовать для нового Clio сразу два варианта платформы – CMF-B и AmpR Small.

Первая будет предназначена для машины с двигателем внутреннего сгорания, в том числе гибрида, тогда как вторая достанется полностью электрической модификации 5-дверки. Эта информация коррелирует с планами Renault перевести все ее модели на электрическую тягу к 2035 году.

Технические характеристики шестого «Клио» пока засекречены, но известны предварительные сроки появления такого автомобиля в продаже.

Если верить инсайдерским утечкам, автомобиль увидит свет в середине 2025 года с прицелом на появление у европейских дилеров где-то в начале 2026-го.