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Британцы назвали кемпер на базе Lada Granta идеальным, но с одним нюансом

Он оказался одним из самых дешевых автодомов в Европе

Текст: Алексей Шмидт
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В последние годы спрос на автомобили, предназначенные для длительных и коротких путешествий, резко вырос. Причем сделал это он как в России, так и за рубежом. Особым спросом стали пользоваться так называемые кемперы, главным плюсом которых является доступная цена. 

Британский автомобильный портал «uk.motor1» провел мониторинг местных классифайдов и неожиданным образом обнаружил в продаже кемпер, известный в России как Lada Granta автодом. Его выпуском занимаются компании «Люкс-Форм» и «Автокемпер Пром».

camper barata lada granta

Авторы заметки в зарубежном автомобильном журнале назвали отечественную машину идеальной, но с одним недостатком:

«Узнав, что он имеет российское происхождение, вы наверняка подозреваете, что с ним какие-то проблемы. Он никогда не вводился в Западную Европу официально и его владелец получит много хлопот с регистрацией, поиском запчастей и обслуживанием»

Тем не менее, даже несмотря на этот существенный минус машину сравнили с примером недорогой конверсии, которую сегодня практически невозможно отыскать в продаже в «Старом Свете». 

avtodom lada granta 1

По словам британских журналистов, автомобиль, цена которого составляет в Европе 13 тысяч 200 евро (примерно 1,3 млн.рублей) обладает 5-метровой длиной, идеально подходящей для удовлетворения потребностей пары.

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В жилом отсеке одного из самых доступных автодомов установлена кровать размером 1,98 на 1,58 метра и имеется полностью оборудованная кухня с плитой, раковиной, шкафом.

avtodom lada granta

Более того, британцев удивило наличие в столь крохотном коробе ванной комнаты с умывальником, туалетом и душем, которые питаются от 70-литрового бака для чистой воды.

Источник:uk.motor1
Фото:Lada

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