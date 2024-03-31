Британцы назвали кемпер на базе Lada Granta идеальным, но с одним нюансом

В последние годы спрос на автомобили, предназначенные для длительных и коротких путешествий, резко вырос. Причем сделал это он как в России, так и за рубежом. Особым спросом стали пользоваться так называемые кемперы, главным плюсом которых является доступная цена.

Британский автомобильный портал «uk.motor1» провел мониторинг местных классифайдов и неожиданным образом обнаружил в продаже кемпер, известный в России как Lada Granta автодом. Его выпуском занимаются компании «Люкс-Форм» и «Автокемпер Пром».

Авторы заметки в зарубежном автомобильном журнале назвали отечественную машину идеальной, но с одним недостатком:

Тем не менее, даже несмотря на этот существенный минус машину сравнили с примером недорогой конверсии, которую сегодня практически невозможно отыскать в продаже в «Старом Свете».

По словам британских журналистов, автомобиль, цена которого составляет в Европе 13 тысяч 200 евро (примерно 1,3 млн.рублей) обладает 5-метровой длиной, идеально подходящей для удовлетворения потребностей пары.

В жилом отсеке одного из самых доступных автодомов установлена кровать размером 1,98 на 1,58 метра и имеется полностью оборудованная кухня с плитой, раковиной, шкафом.

Более того, британцев удивило наличие в столь крохотном коробе ванной комнаты с умывальником, туалетом и душем, которые питаются от 70-литрового бака для чистой воды.