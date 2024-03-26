Показан гоночный Logan 1 поколения: он собирается выиграть 24-часа Нюрбургринга за счет надежности

Каждый год одним из самых харизматичных машин, участвующий в 24-часовой гонке на выносливость на трассе Нюрбургринг (Германия) является бюджетник Dacia Logan. В прошлом году автомобиль попал в серьезную аварию, которая заставила отправить седан под списание, но в нынешнем году «Логан» вернется на гоночное полотно.

Как будет выглядеть новый Logan для гонок показала команда, занимающаяся подготовкой и обслуживанием такого автомобиля – Ollis Garage Racing.

Судя по первым фотографиям, в основу проекта вновь ляжет первое поколение Logan, которое появилось в 2004 году и было очень популярно в том числе на российском рынке.

В дополнение к гоночной тормозной системе, специальной подвеске и салону, который был полностью «вычищен» от деталей, необходимых массовому автомобилю, машине достался усиленный каркас безопасности, одобренный FIA (Международная Автомобильная Федерация), а также новый мотор.

Вместо 1,6-литрового ДВС под капотом гоночного седана расположили 2-литровый бензиновый атмосферник, разработанный подразделением Renault Sport.

Отдача силового агрегата равна 163 лошадиным силам, что гораздо ниже, чем у большинства соперников в его классе, но в прошлый раз Logan пытался взять свое на длинной дистанции не за счет скорости, а благодаря надежности.

Автомобиль выставят на гонку 24-часа Нюрбургринга в начале этого лета (соревнования пройдут 1 и 2 июня).