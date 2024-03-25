Четырехдверный пикап Suzuki Jimny: как он может выглядеть 

Внедорожник Suzuki Jimny, даже несмотря на свои относительно небольшие габариты, во многих странах используется как рабочая лошадка, а в Новой Зеландии из него и вовсе сделали бортовой грузовик. Теперь пошли слухи о том, что машина может обзавестись еще и собственной пикап-версией.

Как она могла бы выглядеть продемонстрировал на рендерах независимый дизайнер «Theottle» из Малайзии.

По задумке автора изображений, в основу пикапа Jimny могла бы лечь его 5-дверная модификация, продающаяся сейчас как в Индии, так и в Африке, тогда как грузовик в Новой Зеландии сделан из 3-дверки.

Удлиненный кузов и наличие двух дополнительных дверей сзади могли бы обеспечить машине двухрядную кабину с компактным грузовым отсеком.

Внешне внедорожный пикап, показанный на рендерах, напоминает оригинальный внедорожник. У него точно такая же передняя часть кузова с круглыми фарами и радиаторной решеткой, выполненной в виде прорезей, а на заднем борту установлены вертикальные фонари.

За счет наличия у Jimny рамы и неразрезных мостов потенциальный пикап на базе этого внедорожника мог бы отлично демонстрировать себя на офф-роуде, доставляя небольшие грузы даже туда, куда проехать на простой машине будет невозможно.

Что касается двигателя, то здесь вариантов немного. Простой 5-дверный Jimny нового поколения оснащается безальтернативным 1,5-литровым атмосферным агрегатом KB15, выдающим 105 лошадиные силы и 134 Нм. Связку ему способна составлять как 5-ступенчатая МКПП, так и классический 4-диапазонный «автомат».

С высокой долей вероятности все эти агрегаты перекочевали бы и в новый «утилитарник».