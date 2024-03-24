На продажу выставили редчайший суперседан Mercedes Evolution II

Mercedes имеет в своем портфолио немало моделей, считающихся очень редкими. Их пробеги исчисляются сотнями километров, а цены достигают заоблачных высот. Но что происходит с такими машинами, проехавшими около 100 тысяч километров?

На этот вопрос скоро ответит продавец редкого суперседана Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution II 1990 года выпуска, недавно выставленного на аукцион «Collecting Cars».

Несмотря на то, что машина находится почти в безупречном состоянии, это не мешает ее одометру показывать цифру в 99 тысяч 612 километров.

Даже редкость автомобиля (таких машин существует всего 502) не заставила владельца поставить свой автомобиль в гараж. Как и вся партия Evolution II она выполнена в цвете Black Blue Metallic и обладает черным кожаным салоном с деревянными вставками, а также обвесом, опирающимся на 17-дюймовые колесные диски.

В список оборудования седана входят: сиденья с подогревом и электроприводом, складывающиеся задние подлокотники, кондиционер, люк с электоприводом, четырехспицевое рулевое колесо, а также (неродная) аудиосистема с CD-плеером.

Под капотом автомобиля расположен знаменитый 2,5-литровый атмосферный рядный 4-цилиндровый мотор Cosworth, развивающий 235 лошадиных сил мощности и 245 Нм. Агрегат связан с 5-скоростной «механикой», которая передает весь крутящий момент на задние колеса.

До конца торгов остается 4 дня. Крайней ставкой за этот автомобиль является сумма в 160 тысяч 500 евро или примерно 16 миллионов рублей по текущему курсу.