Внедорожник Mitsubishi с легендарным названием готовят к возвращению в строй

Одной из самых знаменитых моделей в линейке компании Mitsubishi бесспорно является ее внедорожник Pajero (второе название машины – Montero). Автомобиль сняли с производства в 2021 году, но пребывать в забвении ему предстоит совсем недолго.

В начале 2024 года в Сети появились активные слухи о том, что «Паджеро» будет возрождён. Причем в виде машины, которая по своему формату окажется схожа с внедорожником Range Rover.

Как может выглядеть новый Pajero показали заглянувшие в будущее независимые дизайнеры с портала «Enhance_Cars». По мнению авторов изображений, воскрешенная машина будет частично схожа с предшественником внешне (в профиль), но спереди и сзади получит собственный облик.

Фронтальная часть нарисованного внедорожника немного напоминает предыдущий Pajero, но выглядит гораздо современнее. Автомобилю, показанному на рендере досталась светодиодная оптика со встроенными 7-образными дневными ходовыми огнями, гораздо более компактная, но при этом не менее выразительная решетка радиатора, и совершенно иной бампер с брутальными чертами.

Все кузовные панели нового Pajero будут уникальными, даже несмотря на общее сходство свежей машины сбоку с предшественником. Под дверями расположатся небольшие пороги, а корма должна получить собственные фонари и другую крышку багажника, с которой исчезнет кофр запасного колеса.

Длина автомобиля должна превысить отметку в 4,9-метра, ширина достигнуть 1,9-метров, а высота – 1,8-метров.

Японские СМИ утверждают, что автомобиль будет построен на платформе кроссовера Mitsubishi Outlander. Вместе с «тележкой» внедорожник унаследует у «паркетника» и его гибридную линейку двигателей, включающую в себя 2,4-литровый 4-цилиндровый ДВС, работающий в паре с электромотором.

Премьера нового Mitsubishi Pajero состоится не раньше 2027 года.