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Новое поколение маленького седана Suzuki Dzire: раскрыты подробности

Он появится уже в этом году

Текст: Алексей Шмидт
New Maruti Dzire Rendering

В России самой компактной моделью Suzuki всегда считался хэтчбек Swift, но на зарубежных рынках у этой модели был аналог в виде седана под названием Dzire. Впоследствии эта 4-дверка добралась и до нас (с 2022 года ее начали ввозить по параллельному импорту). Пока это актуальный седан, но вскоре ему суждено перебраться в новое поколение и (в теории) доехать до РФ.

Онлайн-портал «ICN» раскрыл пять важных подробностей относительно того, чего можно ждать от Suzuki Dzire новой генерации.

2025 Maruti Suzuki Swift Dzire Sedan Zxi Rendering Front Quarter View

Первое и, пожалуй, главное изменение нового Dzire по сравнению с предшественником будет касаться его дизайна. Машина получит эволюционные перемены в экстерьере, обзаведясь свежей радиаторной решеткой увеличенного размера, капотом-раскладушкой, новым бампером с заметными вырезами и складками, а также переделанными 5-спицевыми лесосплавными колесами. 

Кроме того, машину ждет появление других стоек и дверей, а также слегка измененного заднего профиля с модернизированным бампером и фонарями.

2024 Maruti Dzire Rendering

Часть перемен нового поколения Dzire разделит и его салон. Автомобиль прочат интерьер, похожий на новый кроссовер Fronx, а также свежую версию хэтчбека Baleno. 

На забудут в машине и про подкапотное пространство, где обещает прописаться самый современный мотор Suzuki Z-Series. 1,2-литровый двигатель дебютирует в новом Swift, где будет выдавать 82 л.с. и 108 Нм, но впоследствии переберется и в седан Dzire.

20240320112758 Maruti Dzire front spied

Связку ему составит синхронный двигатель постоянного тока, обеспечивающий дополнительную мощность и крутящий момент в 3,1 «силы» и 60 Нм соответственно.

Ассистировать силовому агрегату предстоит как 5-скоростной МКПП, так и 5-диапазонному «роботу», а также вариатору в зависимости от версии. 

Премьера Suzuki Dzire нового поколения состоится в течение этого года. 

Источник:ICN
Фото:AutoBics

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