Новое поколение маленького седана Suzuki Dzire: раскрыты подробности

В России самой компактной моделью Suzuki всегда считался хэтчбек Swift, но на зарубежных рынках у этой модели был аналог в виде седана под названием Dzire. Впоследствии эта 4-дверка добралась и до нас (с 2022 года ее начали ввозить по параллельному импорту). Пока это актуальный седан, но вскоре ему суждено перебраться в новое поколение и (в теории) доехать до РФ.

Онлайн-портал «ICN» раскрыл пять важных подробностей относительно того, чего можно ждать от Suzuki Dzire новой генерации.

Первое и, пожалуй, главное изменение нового Dzire по сравнению с предшественником будет касаться его дизайна. Машина получит эволюционные перемены в экстерьере, обзаведясь свежей радиаторной решеткой увеличенного размера, капотом-раскладушкой, новым бампером с заметными вырезами и складками, а также переделанными 5-спицевыми лесосплавными колесами.

Кроме того, машину ждет появление других стоек и дверей, а также слегка измененного заднего профиля с модернизированным бампером и фонарями.

Часть перемен нового поколения Dzire разделит и его салон. Автомобиль прочат интерьер, похожий на новый кроссовер Fronx, а также свежую версию хэтчбека Baleno.

На забудут в машине и про подкапотное пространство, где обещает прописаться самый современный мотор Suzuki Z-Series. 1,2-литровый двигатель дебютирует в новом Swift, где будет выдавать 82 л.с. и 108 Нм, но впоследствии переберется и в седан Dzire.

Связку ему составит синхронный двигатель постоянного тока, обеспечивающий дополнительную мощность и крутящий момент в 3,1 «силы» и 60 Нм соответственно.

Ассистировать силовому агрегату предстоит как 5-скоростной МКПП, так и 5-диапазонному «роботу», а также вариатору в зависимости от версии.

Премьера Suzuki Dzire нового поколения состоится в течение этого года.