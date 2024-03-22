Chevrolet обновил кроссвэн Spin на платформе Cobalt

Субкомпактный минивэн Chevrolet Spin появился в гамме американского автопроизводителя в 2012 году как модель для Бразилии. Машину построили на платформе бюджетника Cobalt, а в 2018-м году провели ее рестайлинг.

Накануне стало известно, что Chevrolet вновь обновил Spin. На этот раз автомобиль получил ряд внешних доработок, а также стал лучше с точки зрения безопасности.

Внешне субкомпактный 7-местный кроссвэн обзавёлся полностью переработанной передней частью кузова, вдохновленной эстетическим языком пикапа Montana. Фары машины разделили и получили светодиодную подсветку с прибавившей в 3 раза яркостью, а также увеличенной дальностью светового луча.

Кроме того, новому Spin досталась расширенная решетка радиатора, бампер с более агрессивными вырезами, другие колесные диски и пластиковые молдинги на крыльях.

В Chevrolet заявляют, что внесли изменения в конструкцию этой модели, улучшив работу ее подвески и старого 1,8-литрового атмосферного бензинового мотора Flex. Кроме того, машина существенно прибавила в безопасности, получив шесть подушек уже в базовой комплектации.

В продажу в Бразилии обновленный Spin поступит уже в конце марта. Цены на него объявят ближе к запуску модели.