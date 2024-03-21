Новый рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ будет стоить 2,2 млн рублей

Прошлой осенью во время премьеры нового поколения Land Cruiser компания Toyota намекнула на то, что вскоре в семействе этих рамных внедорожников появится компактная модель, которая станет самой доступной в их линейке.

На первых порах проект называли Land Criuser Mini, но впоследствии выяснилось, что машина получит имя Land Cruiser FJ. Накануне японские СМИ раскрыли о ней новые подробности.

Инсайдерский журнал «BestCarWeb», обладающий собственными источниками внутри руководства Toyota, выяснил, чего можно ждать от технической части LC FJ, а также узнал сроки его премьеры и даже потенциальную цену.

Автомобиль построят на архитектуре IMV0, подразумевающей использование лестничной рамы. Ранее на этой «тележке» был спроектирован бюджетный пикап Hilux Champ для Таиланда.

Внедорожник получит компактные габариты, роднящие его с небольшим кроссовером Corolla Cross (длина 4,5-метра, ширина – 1,8-метра), а под его капотом расположится 2,7-литровый бензиновый мотор 2TR-FE знакомый по серии Land Cruiser Prado.

Официальная премьера самого маленького внедорожника в гамме Land Cruiser состоится в декабре 2024 года. Предварительная цена на машину звучит как сумма в 3,5 миллиона йен. При пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу это примерно 2,2 миллиона рублей.