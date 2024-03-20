Самый дешевый седан Suzuki, который продают в РФ, готов к обновлению

Компания Suzuki официально не представлена на российском рынке, но по-прежнему продает свои машины. Среди них с недавних пор значится ее самый доступный седан под названием Dzire, для которого на 2024-й год запланировано плановое обновление. Накануне такой автомобиль удалось впервые запечатлеть фотошпионам. Снимки 4-дверки сделали во время испытаний в заснеженном индийском штате Химачал-Прадеш.

Первое шпионское фото машины демонстрирует, что седану достанется люк в крыше с электрическим приводом, которого сейчас нет ни у одной модели в классе.

Автомобиль должен сохранить длину кузова до 4 метров, а также разделить интерьер с новыми моделями Suzuki вроде хэтчбека Baleno и кроссовера Fronx.

Машина, замеченная во время тестов, передней частью кузова напоминает новый хэтчбек Swift, но отличается собственной кормой и более плоской линией крыши. Кроме того, у нее более крупная решетка радиатора, новый бампер с вырезами и складками, а также собственные 5-спицевые колесные диски.

Скорее всего, новинке достанется мультимедийная система с плавающим 9-дюймовым сенсорным дисплеем, мультируль с набором кнопок для управления важными функциями, полуцифровая приборная панель, кондиционер и система бесключевого доступа в салон.

Под капотом нового Dzire расположится 1,2-литровый бензиновый мотор Z-серии, ранее доставшийся модели Swift. Его отдача составляет 82 лошадиные силы и 108 Нм крутящего момента. Варианты трансмиссий, вероятно, будут включать в себя 5-ступенчатую МКПП или автоматизированную коробку АМТ.

Премьера нового Suzuki Dzire состоится в середине 2024 года, а пока эту модель продают в России в дореформенной версии. За автомобили, оставшиеся на складах дилеров с 2023 года, просят от 1 миллиона 680 тысяч рублей.