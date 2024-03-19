Renault и Dacia хотят выпустить собственную Skoda Octavia

Концерн Renault, владеющий румынским брендом Dacia, нацелился на очередную революцию в сегменте седанов. Компания анонсировала проект модели C-Neo, который, по слухам, будет представлять собой целое бюджетное семейство, во главе которого встанет автомобиль в 4-дверном легковом кузове по габаритам схожий со Skoda Octavia. Как он может выглядеть накануне показали независимые дизайнеры с французского портала «Automobile-Magazine».

Судя по рендерам, выложенным в открытый доступ независимым дизайнером Дидье Риком, машина получит дизайн, схожий с кроссовером Dacia Bigster.

Седан обзаведется схожей передней частью с аналогичной решеткой радиатора и фарами, а также резкими гранями кузова и сможет похвастать наличием «кроссоверного» пластикового обвеса по всему периметру кузова.

Сзади машину ждет появление Y-образных фонарей, между которыми будет вписано название бренда DACIA, а также простого на первый взгляд бампера, но с рисунком в виде паутины.

Основная идея этого проекта заключается в том, чтобы ворваться в большую клиентскую базу седана Skoda Octavia. Для этого C-Neo скопирует габариты своего потенциального конкурента, но будет предлагаться как с бензиновыми моторами, так и с двигателями, работающими на природном газе.

На вершине гаммы модели должны расположиться гибридные силовые агрегаты, которые собираются дебютировать в новом кроссовере Dacia Bigster в 2025 году.

Официальная премьера нового конкурента Skoda Octavia от Dacia запланирована на 2026-й год.