Назван способ уберечь водителя и пассажира от болезней, спровоцированных ездой на машине

Здоровье водителя и пассажиров напрямую зависит от того, насколько чистым воздухом они дышат внутри машины. Как его обеспечить после почти полугодовой минусовой температуры, когда система кондиционирования воздуха в салоне находилась в простое, в материале Daily-Motor.Ru.

В это трудно поверить, но до теплых деньков, когда придется вновь прибегнуть к помощи кондиционера, остается не так много времени.

За многие месяцы, пока эта система не включалась, в ней могла накопиться плесень, опасная для здоровья водителя и пассажиров. Избавиться от нее можно предельно быстро и потратив не так много денег, как многим кажется.

Главное, на что стоит обратить внимание при обслуживании кондиционера, чтобы сохранить как свое здоровье, так и близких – салонный фильтр. Он предназначен для того, чтобы предотвращать попадание крупных частиц пыли в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

По мере износа, фильтр не справляется с нагрузкой и пропускает в салон машины как неприятные запахи, так и вредные вещества. Но куда опаснее, когда в нем начинает накапливаться плесень, которая способна вызывать неприятные заболевания.

Некоторые автопроизводители рекомендуют менять салонный фильтр каждые 15-20 тысяч километров, но иногда делать это стоит раньше (все зависит от того, где машина эксплуатируется).

К примеру, в городе с заменой фильтра иногда можно повременить, но если автомобиль большую часть времени используется для езды по грунтовым дорогам, где концентрация в воздухе пыли очень высока, полезнее для здоровья будет делать это чаще.

Как правило, цена такого фильтра в среднем составляет около 1 тысячи рублей. Да и поменять его в большинстве моделей можно самостоятельно.

«Салонник» нередко располагается прямо за перчаточным ящиком, а его короб спроектирован таким образом, чтобы он был доступен для замены без участия сотрудников автосервиса.