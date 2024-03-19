Mitsubishi Pajero Sport пережил последний рестайлинг перед выходом новой модели

Большинству фанатов Mitsubishi Pajero Sport хорошо известно, что совершенно новое поколение этого внедорожника должно дебютировать уже в 2025 году. Но даже это обстоятельство не смогло заставить японского автопроизводителя отказаться от финального обновления модели перед тем, как она в нынешнем виде отправится в отставку.

Последняя модернизация японского внедорожника привнесла в дизайн машины незначительные изменения, а также предложила несколько технологических обновлений внутри машины.

Снаружи отличить новый Pajero Sport от дореформенного можно по другой радиаторной решетке. Она обладает тем же рисунком, что и в свежих моделях Triton (L200) и XForce.

Кроме того, машине достались новые варианты колесных дисков, а фары и задние фонари получили более свежий дизайн.

В салоне модернизированный Pajero Sport выглядит практически так же, как и его предшественник. Единственным исключением является наличие у нового автомобиля иного цифрового дисплея с более яркой графикой и свежим интерфейсом, а также другого рулевого колеса.

Технически внедорожник поменялся куда существеннее, чем внешне. И все благодаря появлению в его гамме нового 2,4-литрового турбодизельного агрегата с индексом 4N16, сменившего мотор точно такого же объема (4N15).

Ранее этот двигатель дебютировал в свежем пикапе Triton (L200), но в Pajero Sport его отдача составляет 184 л.с., тогда как для утилитарника доступны его версии мощностью 150 и 204 лошадиные силы.

Что интересно, из-за смены мотора 8-скоростная автоматическая коробка передач выпала из линейки трансмиссии модели. Вместо нее теперь предложена 6-диапазонная АКПП от собрата-пикапа.

Полный привод в машине предложен только для максимальной комплектации, тогда как все остальные версии внедорожника заявлены как заднеприводные.

Первым рынком для новинки станет Таиланд, где продажи автомобиля начнутся со дня на день.