Mercedes хочет выпустить дешевый «Гелик»: изображения

Сегмент бюджетных версий популярных внедорожников внезапно стал одним из самых привлекательных для автопроизводителей, хотя раньше все его сторонились кроме Suzuki с ее моделью Jimny. Но недавно все сильно поменялось.

Первой доступную версию Land Cruiser решилась сделать Toyota, а затем такую машину анонсировал Mercedes, намекнув, что это будет бюджетная модификация G-Class. Как будет выглядеть дешевый вариант «Гелендвагена» показали независимые дизайнеры.

Авторы рендеров представили новый «Мерседес» как 5-дверный внедорожник с компактным кузовом, длина которого не превышает отметку в 4,5-метра.

Машине достанутся визуальные решения, характерные для G-Class, включая круглую оптику, оквадраченный кузов и брутальный бампер. При этом радиаторная решетка у автомобиля будет собственная, а крылья окрасят не в цвет кузова, а выполнят из черного пластика.

Инсайдеры утверждают, что дешевый «Гелик» окажется полноценным электромобилем. Кроме того, ожидается, что он получит два электромотора, что позволит реализовать в нем систему полного привода. Емкость аккумулятора все еще загадка, так что о запасе хода остается только догадываться.

О трех блокировках дифференциала, скорее всего, можно не мечтать. Но как минимум одна или две выглядят потенциально возможными. Впрочем, пока это только слухи.

Машина вряд ли будет супердешевой, оставшись эксклюзивом, но она точно не будет такой дорогой, как ее старший родственник.

Премьера автомобиля состоится не раньше 2025 года.