В Россию начали завозить новый кросс-купе Volkswagen 

Еще совсем недавно флагманский кроссовер компании Volkswagen продавался на российском рынке вполне официально, но в новых реалиях Teramont ввозят по параллельному импорту. А недавно к нему присоединился его родственник в более «молодежном» кузове.

По информации Daily-Motor.Ru, российские «серые» дилеры начали продавать на местном рынке кроссоверы VW Teramont X. Они представляют собой купеобразную версию китайского варианта модели Teramont, выпуском которой занимается совместное предприятие Volkswagen и SAIC в КНР.

Ввезенные в РФ «паркетники» собраны в 2024 году и обладают околонулевым пробегом (от 30 до 100 км).

Все машины идут с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 220 лошадиных сил и 350 Нм, работающим в связке с «роботом» DSG и системой полного привода.

Помимо этого варианта у Teramont X в «Поднебесной» существует еще две модификации – с 2-литровым «атмосферником» на 186 л.с. и 2,5-литровым агрегатом VR6, выдающим 299 лошадиных сил, но в России они пока недоступны.

Сейчас новые Teramont X предлагают автосалоны только в трех городах России – Ростове-на-Дону, Новосибирске и Красноярске.

Цены на них варьируются в пределах 4 миллионов 800 – 7 миллионов 300 тысяч рублей в зависимости от дилера и комплектации.