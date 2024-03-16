В Россию начали ввозить самый быстрый и дорогой кроссовер BMW

Компания BMW включила в свою линейку этот суперпроизводительный кроссовер в 2023 году. Практически сразу он стал одним из самых желанных автомобилей во всем мире. А теперь такая модель стала доступна и на российском рынке.

Отечественные «серые» дилеры начали продавать в РФ новые «паркетники» BMW XM. Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, машины 2024 года ввозят к нам из США, где ведется их официальная сборка (завод в Спартанберге), а также из Китая.

Автомобиль представляет собой 5-метровый супергибрид, оснащенный силовой установкой M Hybrid. В ее состав входят 4,4-литровый бензиновый «наддувный» мотор V8, выдающий 489 л.с., а также встроенный в восьмидиапазонный «автомат» электрический двигатель на 197 «сил».

Исключительно на электрической тяге машина способна проезжать до 88 километров, разгоняясь при этом до 140 километров в час.

Особенностью BMW XM является еще и тот факт, что это самый быстрый кроссовер в современной линейке баварского автопроизводителя. Благодаря совокупной отдаче силовой установки в 653 автомобиль способен демонстрировать разгон с места до 100 км/ч всего за 4,3-секунды.

Но помимо того, то это самый динамичный SUV компании BMW, он еще и самый дорогой (особенно на нашем рынке). В России за параллельно импортированные машины 2024 года выпуска сегодня просят от 22 миллионов 500 тысяч рублей.