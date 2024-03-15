Новый Hyundai Palisade станет брутальным вседорожником

Корейский автомобильный концерн Hyundai готовится к официальной премьере новой генерации флагманского кроссовера Palisade. Пока автомобиль активно испытывается на дорогах общего пользования на родине в Южной Корее, но понять, как он будет выглядеть, сложно, из-за наличия на его кузове толстого слоя камуфляжа. Решить эту задачу взялся неизвестный независимый художник, визуализировавший новое поколение Palisade без какой-либо маскировки.

Скетчи реформенного корейского вседорожника, являющегося самым крупным в SUV гамме Hyundai, выложил портал «Newcarscoops». Судя по ним, новый «Палисад» сильно изменится внешне по сравнению с его предшественником, обзаведясь более брутальным дизайном.

Основные перемены должны произойти в передней части машины, которая обзаведется высоким капотом с крупными выштамповками, широкой прямоугольной решеткой радиатора с необычным рисунком, бампером со сложными воздухозаборниками, и, самое главное, совершенно новой оптикой.

Вместо двухуровневых фар Palisade получит крупные прямоугольные блоки с двух сторон, в которые окажется «вшит» Г-образный светодиодный рисунок дневных ходовых огней.

Что касается остальных новшеств, то машину ждет появление скрытых в кузове дверных ручек, а также новых задних фонарей, бампера и перелицованной крышки багажника.

Как машина поменяется со сменой поколений с точки зрения «техники» неизвестно, но корейские СМИ пишут о появлении в гамме кроссовера нового 3,5-литрового турбированного мотора V6, который заменит нынешний 3,8-литровый двигатель.

Дебют новой генерации Hyundai Palisade запланирован на 2025 год.