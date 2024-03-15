Показана кнопка в салоне автомобиля, которая позволяет сэкономить до 30% бензина

Несмотря на то, что цены на топливо немного приостановили свой рост, они все еще далеки от того, чтобы вернуться к показателям прошлого года. Причем касается это как России, так и всего мира. Это заставляет многих экономных водителей более осторожно обращаться с педалью акселератора.

Но помимо плавного ускорения, использования высоких передач, минимизации торможений и попыток ехать с постоянной скоростью существует еще один лайфхак, как можно сократить расход топлива. Причем на существенную величину.

Как пишет издание «Periodismodelmotor», хитрость заключается в том, чтобы использовать одну малозадействованную кнопку на центральной консоли салона машины.

Речь идет о клавише рециркуляции воздуха системы вентиляции, расположенной на любом блоке управления кондиционером или климат-контролем автомобиля. Выглядит она как силуэт машины с полукруглой стрелкой внутри.

Основная функция этой кнопки заключается в закрытии воздухозаборников снаружи и использовании только того воздуха, который находится в салоне. Она предназначена для повышения комфорта внутри автомобиля, предотвращая попадание снаружи пыли, загрязнений, аллергенов или неприятных запахов.

Когда кондиционер активен, включение этой функции позволяет уменьшить усилия, которые приходится прилагать системе, особенно, когда речь заходит об охлаждении салона в жаркие дни. Это значительно снижает нагрузку на компрессор и, следовательно, сокращает расход топлива.

Более того, если верить исследованиям на эту тему, то 10-минутное использование функции рециркуляции воздуха в салоне после ее запуска позволяет снизить расход топлива машины до 30%.

Впрочем, долго задействовать эту функцию опасно. К примеру, в условиях низких температур и влажности внутри салона стекла машины быстро запотеют, а летом длительное использование такой схемы работы кондиционера благоприятствует появлению у водителя сонливости.