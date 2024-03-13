На продажу выставили полноприводный телевизионный фургон Mitsubishi из 90-х

Японские автомобили из 90-х вызывают приступы ностальгии у многих фанатов такой техники. Специально для них накануне на продажу выставили фургон Mitsubishi Fuso Canter, но не обычный. Речь идет о специальной машине, которая создавалась для нужд телевидения и работала на новостном канале.

Информации о том, в каком регионе трудился грузовик, нет, но известно, что автомобиль принадлежал японской компании RSK Sanyo Broadcasting Corporation, владеющей десятками теле- и радиостанций в местной Окаяме и Канаве.

Фургон обладает маркировкой J-RSK-21, которая (в теории) должна соответствовать номеру его станции.

Внутри автомобиля не осталось оригинального оборудования для телевизионного вещания, но большинство отсеков для хранения, подключений, а также датчиков и переключателей все еще на месте. Вся инструкция выполнена на японском языке, так что понять с первого взгляда, за что отвечает тот или иной переключатель, непросто.

В список телевизионного Fuso Canter входит также система GPS Road Explorer 9.0 и автомобильный телефон, которые работают даже там, где глушится сигнал и связь. А еще у него есть 3-цилиндровый дизельный генератор, способный питать любое оборудование, и даже кондиционер на крыше.

Приводит в движение автомобиль 4,6-литровый 4-цилиндровый атмосферный дизельный мотор, работающий в паре с 5-скоростной механической коробкой передач и системой полного привода.

За машину, проехавшую за 27 лет около 75 тысяч километров, просят 22 тысячи 500 долларов, что эквивалентно сумме в 2 миллиона рублей.