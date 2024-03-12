Новая Mazda6 получит «заряженную» версию, которая отберет покупателей у Audi S, BMW M и Mercedes-AMG

Вслед за Toyota Camry, компания Mazda готовится прекратить производство в Японии седана Mazda6. Машину снимут с конвейера уже в апреле этого года и замены для нее не предусмотрено.

Тем не менее, если верить информации японского журнала «BestCar», у «шестерки» есть шансы вернуться на родину в новом поколении, которое, по слухам, получит высокопроизводительную версию, способную бросить вызов легендарной немецкой троице – Audi, BMW и Mercedes.

Новая флагманская 4-дверка «Мазды» должна обзавестись купеобразным силуэтом, а также перебраться на совершенно новую заднеприводную платформу, предусматривающую продольное расположение силового агрегата. Эта «тележка» уже опробована на новейших кроссоверах японской марки, включая CX-60.

Журналисты из «Страны восходящего солнца» пишут, что новая Mazda6 станет первым седаном с задним приводом в линейки марки со времен Sentia, который перестали выпускать в 2000 году. И даже если спрос в Японии на машину будет не таким высоким, как в случае с кроссоверами, машина точно окажется бестселлером на экспортных рынках.

Уже известно, что для свежей Mazda6 зарезервирована новейшая 8-диапазонная автоматизированная трансмиссия без гидротрансформатора, в которой будет использоваться мокрое многодисковое сцепление. Это позволит добавить машине трехпедальный вариант без использования классической «механики».

Кроме того, сообщается, что «шестерка» обзаведется высокопроизводительным вариантом Mazda Spirit Racing, анонсированным на Токийском автосалоне в этом году. И ему прочат в конкуренты Audi S Series, BMW M, а также Mercedes-AMG.

В продажу машина поступит не раньше 2025 года.