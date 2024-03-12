ДомойАвтоновости сегодняНовая Mazda6 получит «заряженную» версию, которая отберет покупателей у Audi S, BMW...

Новая Mazda6 получит «заряженную» версию, которая отберет покупателей у Audi S, BMW M и Mercedes-AMG

Она появится в 2025-м году

Текст: Алексей Шмидт
12 1 600x375 1

Вслед за Toyota Camry, компания Mazda готовится прекратить производство в Японии седана Mazda6. Машину снимут с конвейера уже в апреле этого года и замены для нее не предусмотрено.

Тем не менее, если верить информации японского журнала «BestCar», у «шестерки» есть шансы вернуться на родину в новом поколении, которое, по слухам, получит высокопроизводительную версию, способную бросить вызов легендарной немецкой троице – Audi, BMW и Mercedes.

Новая флагманская 4-дверка «Мазды» должна обзавестись купеобразным силуэтом, а также перебраться на совершенно новую заднеприводную платформу, предусматривающую продольное расположение силового агрегата. Эта «тележка» уже опробована на новейших кроссоверах японской марки, включая CX-60.

01 mzd6 s SCOOP 01k large

Журналисты из «Страны восходящего солнца» пишут, что новая Mazda6 станет первым седаном с задним приводом в линейки марки со времен Sentia, который перестали выпускать в 2000 году. И даже если спрос в Японии на машину будет не таким высоким, как в случае с кроссоверами, машина точно окажется бестселлером на экспортных рынках.

Уже известно, что для свежей Mazda6 зарезервирована новейшая 8-диапазонная автоматизированная трансмиссия без гидротрансформатора, в которой будет использоваться мокрое многодисковое сцепление. Это позволит добавить машине трехпедальный вариант без использования классической «механики».

02 mzd6 s SCOOP 02 large

Кроме того, сообщается, что «шестерка» обзаведется высокопроизводительным вариантом Mazda Spirit Racing, анонсированным на Токийском автосалоне в этом году. И ему прочат в конкуренты Audi S Series, BMW M, а также Mercedes-AMG.

В продажу машина поступит не раньше 2025 года.

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+