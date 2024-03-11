В Россию ввезли новый большой кроссовер VW, который в 2 раза дешевле Touareg

Линейка кроссоверов Volkswagen включает в себя не только знаменитые Tiguan и Touareg, а еще и многие другие модели, некоторые из которых предназначены для определенных стран.

Одна из них – «паркетник» Tavendor, созданный специально для китайского рынка. Накануне выяснилось, что такие машины начали добираться и до России.

«Тавендор» – это представитель полноразмерного класса SUV, по габаритам близкий к мировому бестселлеру Touareg. Его длина равна 4,9-метрам, ширина превышает отметку в 2 метра, а высота и колесная база составляют 1,8 и 3-метра соответственно.

Машина спроектирована на платформе MQB и обладает собственным внешним обликом с необычной головной оптикой, сложным по форме бампером, воздухозаборниками и собственной кормой.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию приехала партия VW Tavendor 2024 года выпуска, сошедшая с конвейера совместного предприятия FAW-Volkswagen в «Поднебесной».

Автомобили оснащены 2-литровым бензиновым «наддувным» мотором, выдающим 186 или 220 лошадиных сил в зависимости от комплектации.

Ассистирует двигателю 7-скоростная роботизированная трансмиссия DSG с двумя сцеплениями, а также система переднего или полного привода на выбор покупателя.

Ценник на Volkswagen Tavendor 2024 года выпуска в России сегодня начинается от 5 миллионов 999 тысяч 999 рублей. Это примерно в 2 раза дешевле, чем сейчас просят у нас за новые VW Touareg.