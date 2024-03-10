Chevrolet выпустит новый компактный пикап: как он будет выглядеть

Компания General Motos, несмотря на финансовые проблемы, не отказывается от планов по выпуску нового компактного пикапа. Автомобиль должен появиться в новом сегменте, где сейчас правят балл Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.

Журнал «CarsCoops» решил заглянуть в будущее и показал, как может выглядеть такой автомобиль, а затем раскрыл о нем все известные на сегодняшний день подробности.

Судя по получившемуся изображению, автомобиль будет иметь небольшой кузов, но с двухрядной кабиной, узким капотом со скошенными краями и жесткими складками, двухэтажной фронтальной оптикой, широкой радиаторной решеткой в виде тонких хромированных ламелей, квадратными колесными арками, облаченными в пластиковые накладки, а также бампером с выкрашенной в серебристый цвет «губой».

Корму компактного утилитарника Chevrolet на рендерах не показали, но ранее дизайнеры GM выложили эскизы этой модели, где можно рассмотреть заднюю часть машины.

Ее характерной чертой станет наличие задних фонарей, выполненных в виде диной линии, проходящей по крышке грузового отсека. Под ней расположатся встроенные угловые ступени, являющиеся частью контрастного бампера.

Изначально предполагалось, что новый пикап Chevrolet будет чистым электромобилем, но впоследствии от этой идеи отказались в пользу подключаемого гибрида.

По слухам, под капотом машины задействуют ту же силовую установку, что и в случае с новым кроссовером Chevrolet Equinox. А если быть точнее 1,5-литровый 4-цилиндровый ДВС с турбонаддувом мощностью 170 лошадиных сил, ассистирует которому электромотор на 188 «сил» и литий-железо-фосфатный аккумулятор.

Премьера конкурента Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick состоится в ближайшие несколько лет.