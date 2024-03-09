В Россию привезли самый выносливый компакт-кар, который стоит как Lada Vesta

Компания Suzuki долго сопротивлялась общей тенденции автопроизводителей к уходу из России, но в конечном счете сдалась и покинула наш рынок еще в 2022 году. Вместе с тем, как все уже успели заметить, автомобили «Сузуки» в РФ никуда не делись и по-прежнему продаются, но теперь ввозятся параллельными импортерами.

Недавно в общей гамме моделей японского автопроизводителя появился хэтчбек, который в Великобритании считается самым выносливым компакт-каром.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию приехала новая партия из автомобилей Suzuki Swift. Машины 2024 производственного года продает частный дилер. Все они прибыли из соседних стран и укомплектованы как 1,2-литровым, так и 1,4-литровым бензиновыми моторами, выдающими 83 и 140 лошадиных сил соответственно. Пару обоим составляет АКПП и система переднего привода.

Suzuki Swift интересен тем, что является самым безотказным компактным автомобилем по версии британского журнала «WhatCar». Журналисты из «Туманного Альбиона» оценивают надежность модели «Свифт» в 99,5%.

Единственной жалобой на эту машину со стороны ее владельцев является не самая удачная внутренняя отделка. Впрочем, даже таких недостатков замечено крайне мало (всего 4 процента от общего числа опрошенных).

В России стоимость новых Suzuki Swift начинается с отметки в 1,8 миллиона рублей, что эквивалентно цене некоторых комплектаций отечественной модели Lada Vesta.