Один из 99 эксклюзивных внедорожников Mercedes-Benz G 650 Landaulet продают за 65 млн рублей

За годы производства Mercedes-Benz G-Class получил немало версий, начиная от утилитарных внедорожников и заканчивая эксклюзивными роскошными автомобилями. Ко второй группе можно отнести Merceds-Maybach G 650 Landaulet, который накануне выставили на продажу на одном из популярных мировых аукционов.

Машина, выпущенная всего в 99 экземплярах, увидела свет на автосалоне в Женеве в 2017 году. Автомобиль стал первым внедорожником с полным приводом, которому присвоили название Mercedes-Maybach и спроектировали его на длиннобазной версии G-Class.

Длина его кузова составила 5,3-метра, ширина – 2,1-метра, а размер колесной базы оказался равен 3,42-метрам.

Самой яркой деталью лимитированной серии G 650 Landaulet является выдвижная крыша, которая закрывает заднюю часть автомобиля. Чтобы сложить ее достаточно нажать одну кнопку и собрать задние сиденья.

Интерьер внедорожника максимально роскошен и полностью соответствует стандартам всей продукции Maybach. Задние кресла машины обладают возможностью электронных регулировок, а также могут складываться почти в ровную поверхность.

В список оснащения G 650 Landaulet также входят: откидные столики, интегрированные в центральную консоль, и мультимедийная система с двумя 10-дюймовыми экранами.

Экземпляр внедорожника, выставленный на аукцион, был выпущен в 2018 году. Машина окрашена в цвет Monza Gray Magno и дополнена карбоновым обвесом от AMG.

Под капотом автомобиля скрывается 6-литровый бензиновый мотор V12, пробег которого составляет всего 2069 километров. Машину намерены продать на торгах «RM Sotheby’s» за сумму от 650 до 750 тысяч евро или 64 миллиона 500 – 74 миллиона 500 тысяч рублей по текущему курсу.