Механик рассказал, как обычное предупреждение на приборной панели машины может обойтись в 180-тысячную сумму рублей на ее ремонт

Опытный автомеханик, владеющий собственным каналом на YouTube под названием «Car Wizard» («Автомобильный волшебник»), рассказал подписчикам, как обычная лампочка на приборной панели автомобиля может сигнализировать о том, что вскоре машине потребуется дорогостоящий ремонт.

В ролике, опубликованном на самом популярном видеохостинге в мире, блогер на примере автомобиля Mercedes-Benz объяснил, что индикатор проверки двигателя (лампа Check Engine) может указывать на серьезную проблему с автомобилем.

Владельцы конкретно этой машины увидели на «приборке» загоревшуюся лампочку Check Engine, но никаких аномалий в работе двигателя замечено не было.

Через неделю они заехали в сервис, чтобы убедиться, что все нормально и при необходимости сбросить ошибку, но быстро выяснилось, что все не так хорошо, как они думают.

Проверка с помощью сканера выявила в «Мерседесе» засорение одного из клапанов системы вентиляции картера (CCV). Этот механизм предназначен для того, чтобы предотвращать утечки нежелательных выбросов в атмосферу и параллельно с этим позитивным образом влиять на топливную экономичность двигателя.

Клапан, через который проходят газы, порой может забиваться маслом или общей грязью, накопившейся в моторе, что приводит к включению лампочки Check Engine на приборной панели машины.

Вместе с тем, такая неисправность часто не проявляет больше никаких симптомов, чем создает потенциальные риски для владельца столкнуться с серьезной поломкой.

Основная проблема такой неисправности кроется в том, что приобрести только клапан для его последующей замены не получится. Вместо этого придется полностью менять блок системы CCV, стоимость которого в случае с Mercedes-Benz составляет порядка 2 тысяч долларов или около 180 тысяч рублей по нынешнему курсу.